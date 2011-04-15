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10/01/2019
10:26

Uber и Lyft могут отложить IPO

Сервисы по вызову водителей Lyft и Uber до сих пор не получили документы от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на проведение IPO. Об этом пишет газета "Ведомости".

Заявки были поданы ещё 6 и 7 декабря соответственно. Однако SEC потеряла часть ресурсов из-за частичной приостановки работы правительства (шатдаун), связанной с отсрочкой принятия бюджета из-за споров Белого дома и конгресса вокруг затрат на строительство стены на границе с Мексикой.

Допускается, что компаниям придётся отложить IPO, поскольку неясно, сколько времени может продлиться приостановка работы правительства и как быстро комиссия сможет возобновить свою работу. Публичные размещения Uber и Lyft были запланированы на первую половину года.



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