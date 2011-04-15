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10/01/2019
10:37

ЦБ выявил операции по выводу активов из К2 Банка

Временная администрация по управлению кредитной организацией АО К2 Банк, назначенная ЦБ, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что бывшим руководством и собственниками банка осуществлены операции, обладающие признаками вывода активов банка путём кредитования заёмщиков, имеющих сомнительную платёжеспособность. Об этом говорится в материалах Банка России.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики решением от 13 ноября 2018 года признал банк несостоятельным (банкротом).

Функции конкурсного управляющего возложены на Павла Епифанова, являющегося членом Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада".

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный департамент МВД РФ и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.


"AK&M" от 10.01.2019
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