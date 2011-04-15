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10/01/2019
11:14

В Новой Москве построили 172 км дорог за шесть лет

В Новой Москве построили 172 км дорог за шесть лет, около 70 км ввели в 2018 году. Об этом сообщил Стройкомплекс со ссылкой на руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

По его словам, почти 470 км дорог планируется построить в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) к 2023 году.

"Планируется, что к 2023 году в ТиНАО построят свыше 468.5 км дорог. Это очень большой объём для такой территории. Дороги в основном магистральные, четырех-, шести-, восьмиполосные. В процессе строительства одновременно находится порядка 100 км дорог, остальные 170 км трасс мы проектируем", - рассказал В.Жидкин.


"AK&M" от 10.01.2019
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