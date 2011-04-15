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10/01/2019
11:21

МЦК перевезло 2 млн человек за 10 дней

Проездом в электропоездах "Ласточка" Московского центрального кольца (МЦК) с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года воспользовались порядка 1.9 млн пассажиров. Об этом сообщил столичный Стройкомплекс.

Это на 503 тыс. человек больше, чем за тот же период год назад.

Для удобства пассажиров РЖД и правительство Москвы организовали круглосуточную работу МЦК с 31 декабря на 1 января - пассажиропоток составил 376 тыс. человек.

В рождественскую ночь режим работы был продлён до двух часов - услугами МЦК воспользовались 176 тыс. пассажиров.

Напомним, Московское центральное кольцо - фактически новая линия наземного метро, которая запущена 10 сентября 2016 года.

Магистраль длиной 54 км проходит по 26 районам Москвы. Она имеет 15 пересадок на девять линий метро и шесть - на пять радиальных железнодорожных направлений. Это позволило создать дополнительно около 300 новых маршрутов.


"AK&M" от 10.01.2019
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