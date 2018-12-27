ЦБ РФ установил официальный курс евро на 11 января в размере 77.2105 руб. против 76.9066 руб. на 10 января.





Курс евро за последние 5 дней:



10.01.19 - 76.9066 руб.

30.12.18 - 79.4605 руб.

29.12.18 - 79.6581 руб.

28.12.18 - 78.3880 руб.

27.12.18 - 78.5237 руб.



































































































































"AK&M" от 10.01.2019