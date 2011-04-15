Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 января

Банк России установил на 11 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.0192

1 Азербайджанский манат 39.4108

100 Армянских драмов 13.7743

1 Белорусский рубль 31.0834

1 Болгарский лев 39.4667

1 Бразильский реал 18.1652

100 Венгерских форинтов 24.0108

1000 Вон Республики Корея 59.7492

10 Гонконгских долларов 85.2900

1 Датская крона 10.3394

1 Доллар США 66.8605

1 Евро 77.2105

100 Индийских рупий 94.8080

100 Казахстанских тенге 17.8209

1 Канадский доллар 50.5256

100 Киргизских сомов 95.7201

10 Китайских юаней 98.6216

10 Молдавских леев 39.0997

1 Новый туркменский манат 19.1303

10 Норвежских крон 78.9222

1 Польский злотый 17.9337

1 Румынский лей 16.5108

1 СДР (специальные

права заимствования) 93.1414

1 Сингапурский доллар 49.4713

10 Таджикских сомони 70.8681

1 Турецкая лира 12.2500

10000 Узбекских сумов 80.1968

10 Украинских гривен 23.6277

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.2873

10 Чешских крон 30.1255

10 Шведских крон 75.2552

1 Швейцарский франк 68.6171

10 Южноафриканских рэндов 48.3072

100 Японских иен 61.9538

"AK&M" от 10.01.2019