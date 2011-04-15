Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 января

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Банк России установил на 11 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.0192
1 Азербайджанский манат 39.4108
100 Армянских драмов 13.7743
1 Белорусский рубль 31.0834
1 Болгарский лев 39.4667
1 Бразильский реал 18.1652
100 Венгерских форинтов 24.0108
1000 Вон Республики Корея 59.7492
10 Гонконгских долларов 85.2900
1 Датская крона 10.3394
1 Доллар США 66.8605
1 Евро 77.2105
100 Индийских рупий 94.8080
100 Казахстанских тенге 17.8209
1 Канадский доллар 50.5256
100 Киргизских сомов 95.7201
10 Китайских юаней 98.6216
10 Молдавских леев 39.0997
1 Новый туркменский манат 19.1303
10 Норвежских крон 78.9222
1 Польский злотый 17.9337
1 Румынский лей 16.5108
1 СДР (специальные
права заимствования) 93.1414
1 Сингапурский доллар 49.4713
10 Таджикских сомони 70.8681
1 Турецкая лира 12.2500
10000 Узбекских сумов 80.1968
10 Украинских гривен 23.6277
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.2873
10 Чешских крон 30.1255
10 Шведских крон 75.2552
1 Швейцарский франк 68.6171
10 Южноафриканских рэндов 48.3072
100 Японских иен 61.9538
"AK&M" от 10.01.2019