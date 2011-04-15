В льготный перечень медицинских изделий включён набор для введения инсулина

Правительство РФ подписало распоряжение о дополнении списка медизделий, имплантируемых по программе государственных гарантий. Об этом говорится материалах Правительства.



Подписанным распоряжением список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно в рамках программы государственных гарантий, дополнен двумя позициями: "амбулаторный набор для введения инсулина", "резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы".



Списки медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, и медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг, актуализируются не реже одного раза в два года.





"AK&M" от 10.01.2019