На Камчатке объявлено штормовое предупреждение

В акватории Тихого океана объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщило МЧС по Камчатскому краю.



По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 января 2019 года в акватории Тихого океана в Беринговом море ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров. Под штормовое предупреждение попадает морской подрайон, граничащий с побережьем Алеутского муниципального района - 11310.



В первой половине ночи 12 января 2019 года явление распространится в район 11290 (Берингово море). Явление сохранится до конца суток 13 января.



"Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые в момент прохождения данного опасного явления находятся в море и не укрыты в бухтах. Поэтому при получении штормового предупреждения об опасном волнении моря, проводится оповещение экипажей судов находящихся в штормовых районах с рекомендациями укрыться от непогоды в безопасных местах", - рассказывает ВрИО начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Константин Павлов, цитируемый в сообщении.



Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.



В соответствии с прогнозом, силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.



Волнение моря при штормовом предупреждении представляет собой образование волн на поверхности воды под воздействием ветра. Наблюдается в открытом море или океане.



Ветровое волнение - один из основных гидрометеорологических факторов, определяющих безопасность мореплавания, так как волна, ударив в борт, может стать причиной опрокидывания судна.



Населённым пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет.





"AK&M" от 10.01.2019