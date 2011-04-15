Вулкану Шивелуч присвоен "оранжевый" код авиационной опасности

Вулкану Шивелуч на Камчатке присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Об этом сообщило МЧС региона.



По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днём 10 января 2019 года на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до семи тысяч метров. Высота вулкана 3283 метра.



С учётом направления ветра пепловый шлейф распространился в западном направлении от вулкана. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют.



Согласно проведённому информационному взаимодействию с оперативными дежурными единых дежурно-диспетчерских служб, диспетчерами пожарно-спасательных подразделений, выпадение пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.



Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.





"AK&M" от 10.01.2019