Сбербанк и ВТБ могут забрать Utair под проект региональной авиакомпании. Об этом пишет газета "Ведомости".



Сбербанк и ВТБ по поручению президента и Правительства разрабатывают проект авиакомпании для развития региональных перевозок, для этого может быть использована как существующая, так и вновь созданная авиакомпания.



Рассматривается вариант забрать для этого проекта Utair путём конвертации долга перед Сбербанком в акции. Но использовать Utair в проекте можно и без получения доли в ней, а просто заключив соглашение о перевозках. Последний вариант был бы прозрачнее. Перевозчика для проекта тогда можно было бы отобрать по конкурсу, есть и другие претенденты помимо Utair.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500. Всего в парке авиакомпании состоит более 60-ти самолётов, которые совершают рейсы по 150-ти направлениям, свыше 70 из которых - уникальные.



Чистый убыток группы "ЮTэйp" за первое полугодие 2018 года по МСФО увеличился в 2.13 раза до 5.211 млрд руб. с 2.446 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 12.36% до 36.007 млрд руб. с 32.047 млрд руб., убыток от операционной деятельности увеличился в 45.43 раза до 362.842 млн руб. с 7.986 млн руб., убыток до налогообложения - на 91.73% до 5.364 млрд руб. с 2.798 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" в первом полугодии 2018 года вырос на 66.58% до 3.815 млрд руб. с 2.29 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.38% до 25.244 млрд руб. с 23.508 млрд руб., убыток от продаж - на 66.81% до 2.98 млрд руб.



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