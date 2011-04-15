ЦБ объявил учётную цену золота на 11 января - 2778.16 руб./г против 2763.32 руб./г на 10 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 11 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2778.16 руб./грамм
Серебро: - 33.58 руб./грамм
Платина: - 1771.28 руб./грамм
Палладий: - 2835.34 руб./грамм
---------------------------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
27.12 28.12 29.12 30.12 10.01
Золото 2793.35 2814.75 2854.88 2856.68 2763.32
Серебро 32.50 32.50 33.65 34.16 33.73
Платина 1754.08 1762.68 1776.97 1760.02 1774.93
Палладий 2746.29 2790.17 2834.20 2836.58 2887.76