В Москве перекрыли движение в тоннеле на Волоколамском шоссе

В Москве перекрали движение в тоннеле на Волоколамском шоссе. Об этом сообщил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, говорится в сообщении ФГБУ.



В тоннеле на Волоколамском шоссе произошёл размыв, который образовал проседание грунта на площади 5х15 метров. В настоящее время во избежание порчи автомобилей движение по тоннелю остановлено, а участок изолирован. В течение 1-2 часов будет принято решение о сроках восстановления движения автотранспорта. На площадке создан оперативный штаб, куда вошли специалисты МЧС, ФГБУ "Канал имени Москвы", ГБУ "Гормост" и ГИБДД.







"AK&M" от 10.01.2019