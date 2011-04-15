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10/01/2019
16:32

В Москве перекрыли движение в тоннеле на Волоколамском шоссе

В Москве перекрали движение в тоннеле на Волоколамском шоссе. Об этом сообщил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, говорится в сообщении ФГБУ.

В тоннеле на Волоколамском шоссе произошёл размыв, который образовал проседание грунта на площади 5х15 метров. В настоящее время во избежание порчи автомобилей движение по тоннелю остановлено, а участок изолирован. В течение 1-2 часов будет принято решение о сроках восстановления движения автотранспорта. На площадке создан оперативный штаб, куда вошли специалисты МЧС, ФГБУ "Канал имени Москвы", ГБУ "Гормост" и ГИБДД.



"AK&M" от 10.01.2019
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