У форекс-дилеров появилась защита прав потребителей

Форекс-дилеры будут обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности и о рисках, связанных с получением их услуг. Эти и другие требования содержатся в базовом стандарте защиты прав и интересов получателей финансовых услуг в отношении форекс-дилеров, разработанном Ассоциацией форекс-дилеров и утверждённом Банком России, говорится в материалах ЦБ.



Документ, в частности, устанавливает минимальный объём предоставления информации получателям финансовых услуг. Форекс-дилер должен разместить в открытом доступе на сайте, в офисе, а также довести до потребителя любым иным способом актуальные сведения о своем полном и сокращенном наименовании, членстве в саморегулируемой организации (СРО), наличии представителей (агентов), комиссионных сборах и о порядке выплаты компенсаций в случае банкротства. Кроме того, форекс-дилеры обязаны сообщить потребителям о способах защиты их прав, возможностях направления жалоб и обращений и порядке урегулирования споров.



Особое внимание в стандарте уделено информированию потребителей о рисках, связанных с рамочными и отдельными договорами, в том числе о возможных финансовых потерях при их заключении, а также о сумме расходов на исполнение обязательств. Согласно стандарту, такую информацию необходимо предоставить потребителю до заключения рамочного договора и отразить в уведомлении о рисках, которое должно быть подписано потребителем. Помимо этого, на сайте форекс-дилера в разделе для открытия демосчета необходимо разместить указание о том, что при совершении аналогичных операций на реальном счете получение прибыли не гарантировано. При этом вся информация для потребителя должна быть изложена доступным языком с разъяснением терминологии и быть понятной клиентам, не обладающим специальными знаниями в области финансовых рынков.



Отдельное место в базовом стандарте занимает противодействие недобросовестным практикам. Так, форекс-дилеры обязаны не допускать необоснованного расширения спреда без изменения рыночной ситуации, их действия не должны вводить в заблуждение потребителя относительно предоставляемых форекс-дилером финансовых услуг, а также они не имеют права оказывать содействие заключению потребителями договоров с иностранными финансовыми организациями.



Кроме того, базовый стандарт содержит требования к порядку рассмотрения обращений получателей финансовых услуг. В частности, форекс-дилер обязан рассмотреть обращение в течение 15 календарных дней со дня его поступления. Этот срок может быть увеличен до 30 календарных дней, если поступившие сведения требуют дополнительного изучения.



Базовый стандарт обязателен для соблюдения всеми форекс-дилерами вне зависимости от их членства в СРО, а также их представителями (агентами). При этом ответственность за нарушение агентом требований базового стандарта несет форекс-дилер.



Требования базового стандарта в части предоставления информации получателям финансовых услуг применяются с 1 апреля 2019 года. Требования базового стандарта в отношении представителей (агентов) форекс-дилеров, а также в части минимальных стандартов обслуживания получателей финансовых услуг и требований к работникам форекс-дилеров будут применяться с 1 декабря 2019 года.



"AK&M" от 10.01.2019