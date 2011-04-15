ФАС и ЦБ предупредили банки о поведении на рынке вкладов

ФАС России и Банк России в целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции издали совместное письмо о недопустимости недобросовестной конкуренции на рынке вкладов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе регуляторов.



Основанием для подготовки документа послужила практика антимонопольных органов, которые с определённой периодичностью сталкиваются с недобросовестным поведением кредитных организаций на рынке привлечения денежных средств физических лиц во вклады. ФАС пресекает такие действия путем выдачи предупреждений, возбуждает и рассматривает дела о нарушении антимонопольного законодательства на основании поступающих обращений от физических лиц - клиентов банков.



Так, некоторые кредитные организации в целях удержания текущих вкладчиков и привлечения дополнительного спроса существенно увеличивают процентные ставки по вкладам, при этом в большинстве случаев заверяя о возможности пополнения таких вкладов по повышенным ставкам в течение всего срока их действия. Впоследствии недобросовестные участники рынка предпринимают различные меры по ухудшению потребительских свойств открытых гражданами ранее вкладов и, тем самым, сокращают размер своих обязательств по ним.



Имеющаяся практика свидетельствует, что к таким мерам могут быть отнесены:



введение комиссии за операции пополнения вкладов (в размере от 3% до 10%); введение комиссии за операции снятия и перечисления денежных средств со счетов, на которые перечисляются суммы вкладов по окончании их срока; снижение размера процентов, начисляемых на внесенные во вклады с определенной даты пополнения (например, с 18% годовых до 13% годовых); установление небольшой максимальной суммы, на которую может быть пополнен вклад в течение календарного месяца (в размере от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб.); значительное увеличение минимальной суммы, на которую может быть единовременно пополнен вклад (например, с 5 тыс. руб. до 5 млн руб.); введение запрета на ранее разрешённые операции пополнения вкладов.



Привлекая денежные средства вкладчиков в целях их последующего размещения на условиях возвратности, платности и срочности и, соответственно, получения прибыли, кредитная организация несет определенные риски, связанные с возможными изменениями рыночной конъюнктуры. Подобные изменения не могут быть неожиданным обстоятельством для кредитной организации и должны учитываться при ведении предпринимательской деятельности.



Особенностью ряда рассмотренных после 2014 года дел о нарушении антимонопольного законодательства являлось также то, что ухудшение потребительских свойств действующих вкладов осуществлялось банками в период действия предписаний Банка России, которыми банки были ограничены в привлечении денежных средств физических лиц во вклады определенными остатками на счетах. Вместе с тем, в рамках рассмотрения таких дел Комиссия ФАС России, в состав которой на паритетной основе входили представители Банка России, установила, что, исходя из проанализированных обстоятельств, фактически действия банков не были направлены на исполнение предписаний Банка России и наличие этих предписаний использовалось ими как формальное основание для неисполнения договоров вкладов.



"AK&M" от 10.01.2019