Правительство РФ хочет разрешить культивирование наркосодержащих растений

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий снять запрет на культивирование наркосодержащих растений в медцелях. Об этом говорится в сообщении Госдумы.



Документом предлагается ввести порядок культивирования в нашей стране наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.



Сейчас в России уже зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, 9 из которых включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Они изготавливаются ФГУПами из ввозимых из других стран субстанций. При этом мировой рынок фармацевтических субстанций для изготовления препаратов опия контролируется группой из 10 компаний, 9 из них находятся в юрисдикции стран, которые ввели в отношении РФ санкции. Потому для национальной безопасности в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов нужно обеспечить импортозамещение - необходимо организовать полный цикл производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений. При этом Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах" введён запрет на культивирование в России наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ.



Инициативой предлагается урегулировать систему правоотношений, связанных с культивированием наркосодержащих растений, для обеспечения возможности их использования в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ. Культивирование опийного мака, переработка смеси, в состав которой входит маковая солома, будет осуществляться ФГУПами, у которых есть лицензия на эту деятельность. Сейчас в нашей стране таким требованиям соответствуют два подведомственных Министерству промышленности и торговли предприятия с эффективной системой безопасности.



Также предлагается распространить нормы Федерального закона N3-ФЗ об установлении госмонополии и требований к условиям культивирования наркосодержащих растений для использования в учебных, научных целях и экспертной деятельности, на культивирование наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ.



Согласно документу, право на культивирование наркосодержащих растений в этих целях будет предоставлено ФГУПам, имеющим лицензии на производство и переработку наркотических средств и психотропных веществ.



"AK&M" от 10.01.2019