Госдума в первом чтении приняла законопроект, уравнивающий студентов в правах на отсрочку от армии

Государственная Дума поддержала в первом чтении законопроект о возможности получить две отсрочки от армии в период обучения в вузе. Об этом говорится в материалах ГД.



Эта инициатива, подготовленная депутатами Государственной Думы, уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся в сообщении.



По его словам, "в настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось ещё в школе, находятся в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими этого возраста после окончания школы".



"Законопроект, принятый сегодня в первом чтении, исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии ещё в школе из-за наступления призывного возраста не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре. Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста", - отметил В.Володин.



Молодые люди, достигшие 18 лет ещё в школе и в связи с этим использовавшие первую отсрочку от армии, второй раз воспользоваться этим правом могут при поступлении в бакалавриат, но для продолжения обучения в магистратуре получить отсрочку уже не могут. Тем временем у их сверстников, закончивших школу ещё 17-летними, такая возможность есть.



Инициаторами законопроекта стала группа депутатов во главе с заместителем Председателя ГД Ириной Яровой и председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым.



Как отмечается в документе, предлагается "предоставить гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в общеобразовательной школе, право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением не только по программам высшего профессионального образования (программам бакалавриата или программам специалитета), но и по программам среднего профессионального образования".



Также авторы предложили "предоставить гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в общеобразовательной школе, и воспользовавшимся правом на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением в школе, а также в связи с обучением в вузе по программе бакалавриата, такое же право на ещё одну отсрочку от призыва на военную службу в связи с продолжением обучения по программе магистратуры".



Председатель Комитета по обороне Владимир Шаманов отметил, что сегодня действующее законодательство ограничивает число отсрочек от призыва на военную службу, которыми гражданин, реализуя право на получение образования каждого последующего вида и уровня, может последовательно воспользоваться.



"Законопроект предоставляет гражданам равные возможности для поступления в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, независимо от даты достижения ими призывного возраста, и создает для указанной категории граждан дополнительные условия, обеспечивающие непрерывность образования. Вводимая норма крайне необходима и долгожданна для многих молодых людей", - подчеркнул В.Шаманов.



"AK&M" от 10.01.2019