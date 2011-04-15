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10/01/2019
18:09

Тоннели метро от "Авиамоторной" до "Нижегородской" готовы почти на 60%

Тоннели метро от "Авиамоторной" до "Нижегородской" готовы почти на 60%, сообщил Стройкомплекс.

Левый и правый тоннели от станции "Авиамоторная" до станции "Нижегородская" готовы на 58% - из 5133 метров пройдено 2992. Под землёй работают два тоннелепроходческих щита Herrenknecht диаметром шесть метров каждый.

Проходка левого тоннеля от станции "Нижегородская" до электродепо "Нижегородское" (бывший завод им. Войтовича) началась 9 января 2019 года, завершить работы планируется в июле. Проходка правого тоннеля запланирована на октябрь, отмечается в материалах пресс-службы мэрии Москвы.

Ведётся проходка левого и правого тоннелей от будущей станции БКЛ метро "Текстильщики" до станции "Нижегородская". Работы финишируют в декабре 2019 - апреле 2020 года.

Уникальный для Москвы щит диаметром 10 метров, который строит двухпутные тоннели, стартует от станции "Стахановская" Некрасовской линии до "Нижегородской" в феврале и финиширует ориентировочно 31 мая 2019 года.

Таким образом, сегодня в районе станции "Нижегородская" работает пять проходческих щитов и готовится запуск шестого щита.

Завершить строительство станции "Нижегородская" планируется в этом году. Она станет общей для Большой кольцевой и Некрасовской линий метро. На станции будет кросс-платформенная пересадка.

"Нижегородская" - колонная пятипролетная станция мелкого заложения с двумя островными платформами, между которыми будут проложены пути Некрасовской, а по бокам от платформ - пути Большой кольцевой линии.

При движении в одном направлении пересесть с одной ветки метро на другую можно будет на той же платформе. Чтобы ехать в обратную сторону, нужно будет перейти на соседнюю платформу.

Станция "Нижегородская" будет иметь два подземных вестибюля: юго-восточный - с выходом на пешеходный переход под Рязанским проспектом и северо-западный - с выходами к станции МЦК"Нижегородская" и ж/д платформе Карачарово.

Сейчас ведётся переустройство инженерных сетей, разработка грунта котлована, устройство основных конструкций.

Первое время "Нижегородская" будет работать в составе Некрасовской линии метро от "Некрасовки" до "Авиамоторной". После завершения строительства БКЛ она станет конечной для Некрасовской линии, а участок "Нижегородская" - "Авиамоторная" войдёт в состав Большого кольца.

"AK&M" от 10.01.2019
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