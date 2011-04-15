Реконструкция МДМ начнётся через год

Реконструкцию Московского дворца молодёжи (МДМ) в районе Хамовники планируется начать в I квартале 2020 года, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.



Здание является ярким образцом позднего советского модернизма. Оно построено в 1982-1988 годах по проекту архитекторов Якова Белопольского, Максима Беленя, Михаила Посохина и Владимира Хавина. В прошлом году собственник провёл конкурс на его реконструкцию, победило московское архитектурное бюро Wall.



"Работы займут около двух лет. Архитекторы предлагают открыть здание городу, "раскрыв" первые этажи, наполнить его новыми функциями, использовать крышу как видовую площадку. При этом внешний облик дворца менять не планируется", - сказал С.Кузнецов.



В здании планируется перепланировать внутренние пространства. С фасадов уберут лишнюю рекламу, а на площади перед дворцом будут выставлять арт-инсталляции. Архитекторы предлагают построить с задней стороны здания многоуровневый культурный центр для проведения мероприятий.





"AK&M" от 10.01.2019