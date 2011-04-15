Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/01/2019
18:18

Реконструкция МДМ начнётся через год

Реконструкцию Московского дворца молодёжи (МДМ) в районе Хамовники планируется начать в I квартале 2020 года, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.

Здание является ярким образцом позднего советского модернизма. Оно построено в 1982-1988 годах по проекту архитекторов Якова Белопольского, Максима Беленя, Михаила Посохина и Владимира Хавина. В прошлом году собственник провёл конкурс на его реконструкцию, победило московское архитектурное бюро Wall.

"Работы займут около двух лет. Архитекторы предлагают открыть здание городу, "раскрыв" первые этажи, наполнить его новыми функциями, использовать крышу как видовую площадку. При этом внешний облик дворца менять не планируется", - сказал С.Кузнецов.

В здании планируется перепланировать внутренние пространства. С фасадов уберут лишнюю рекламу, а на площади перед дворцом будут выставлять арт-инсталляции. Архитекторы предлагают построить с задней стороны здания многоуровневый культурный центр для проведения мероприятий.


"AK&M" от 10.01.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100