Восемь участков в центре столицы передадут метрополитену

Власти Москвы передадут столичному метрополитену восемь земельных участков в центре города. Об этом сообщила и.о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась предоставить участки общей площадью 0.91 гектара ГУП "Московский метрополитен". Их отдадут в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов", - сказала А.Пятова.



По её словам, эти площадки предназначены для выполнения работ по выносу инженерных коммуникаций: водопроводов, канализации, теплосетей.



Все участки расположены на Семеновской набережной. Три из них по адресу: дом 1, строение 1 и по одному по адресам: дом 3/1, строение 17; дом 3/1, корпус 2; дом 3/1, корпус 3; дом 2/1, строение 1; дом 1, строение 2.





"AK&M" от 10.01.2019