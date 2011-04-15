На улицах Москвы ограничат движение для строительства метро и дорог

На нескольких улицах столицы вводятся ограничения движения транспорта. Изменения связаны с работами по реконструкции инженерных сетей, а также со строительством станций метро и дорог. Об этом сообщил Стройкомплекс Москвы.



Так, по 28 февраля из-за реконструкции инженерных сетей ограничено движение по одной полосе на участке улица Большая Татарская (от Озерковского до Малого Татарского пер.), в Старом Толмачевском переулке в районе домов 2 и 17 (строение 1), на улице Новокузнецкая в районе дома 4/12, строение 2, в Климентовском переулке (около дома 1) и в Малом Татарском переулке (вблизи дома 8).



Для проведения таких же работ по 31 января ограничено движение по одной полосе на улице Пресненский Вал в районе дома 1/2 и на участке от дома 5 до дома 6, строение 1. Ограничения также вводятся на улице Красная Пресня в районе дома 48/2, строение 1 и на участке от дома 22 до дома 24.



Кроме того, изменится схема движения в Большом Трёхгорном перереулке в районе доме 23, строение 1а на улице Красная Пресня.



На северо-западе Москвы введены ограничения в связи со строительством дорог. До 31 марта движение ограничено по двум полосам с перепуском движения на встречную полосу на Карамышевской набережной в районе дома 1, корпус 1.



С 01:30 до 05:30 до 20 февраля такие же ограничения введены на Карамышевской набережной в районе дома 2, корпус 5. Помимо этого, до 30 августа движение по одной полосе ограничено на участке Карамышевской набережной от дома 1, корпус 1 до дома 4, корпус 1, строение 4.



В 3-м Силикатном проезде с 20 февраля до 20 марта движение ограничат по одной полосе с организацией приоритетного права проезда. Изменения затронут участок от дома 4, корпус 1, строение 6 до д. 4, корпус 1, строение 4. Кроме того, с 01:30 до 05:30 до 10 марта изменится схема движения в районе дома 4, корпус 1, строение 6.



В ЮВАО в связи со строительством станции метро "Юго-Восточная" ограничено движение по одной полосе в районе пересечения улиц Ферганская и Ташкентская. Изменения действуют до 23 декабря 2019 года.



В связи со строительством южного участка Большой кольцевой линииметро введены поэтапные ограничения движения по четырем полосам до 30 июня 2020 года на участке улицы Каховка от Севастопольского проспекта до дома 19, строение 2.



"AK&M" от 10.01.2019