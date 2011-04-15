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10/01/2019
19:31

Аварийные работы в Тушинском тоннеле планируют завершить к утру пятницы

Аварийные работы в Тушинском тоннеле планируют завершить к утру пятницы, сообщила мэрия Москвы.

На месте работают все аварийные службы города. Движение транспорта в районе Тушинского тоннеля приостановлено.

Все аварийные работы в Тушинском тоннеле планируют завершить до утра, сообщил городской мэр Сергей Собянин. Из-за подтопления здесь приостановлено движение автомобилей.

"К сожалению, стенка канала имени Москвы дала протечку, и соответственно, достаточно много воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель. Пришлось приостановить движение. Авария достаточно серьёзная. Сейчас идёт сброс воды в соответствующем шлюзе. После этого будет укреплена стенка и выкачана вода из самого тоннеля. После этого он будет открыт для автомобилей. Надеюсь, что до завтрашнего утра все аварийные работы будут проведены", - отметил мэр Москвы.

По его словам, на месте работают все аварийные службы города. Для ликвидации последствий подтопления был создан оперативный штаб.

"Пострадавших не было, поэтому сейчас речь идёт только о том, чтобы как можно быстрее устранить аварию и запустить движение", - добавил С.Собянин.


"AK&M" от 10.01.2019
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