Аварийные работы в Тушинском тоннеле планируют завершить к утру пятницы, сообщила мэрия Москвы.



На месте работают все аварийные службы города. Движение транспорта в районе Тушинского тоннеля приостановлено.



Все аварийные работы в Тушинском тоннеле планируют завершить до утра, сообщил городской мэр Сергей Собянин. Из-за подтопления здесь приостановлено движение автомобилей.



"К сожалению, стенка канала имени Москвы дала протечку, и соответственно, достаточно много воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель. Пришлось приостановить движение. Авария достаточно серьёзная. Сейчас идёт сброс воды в соответствующем шлюзе. После этого будет укреплена стенка и выкачана вода из самого тоннеля. После этого он будет открыт для автомобилей. Надеюсь, что до завтрашнего утра все аварийные работы будут проведены", - отметил мэр Москвы.



По его словам, на месте работают все аварийные службы города. Для ликвидации последствий подтопления был создан оперативный штаб.



"Пострадавших не было, поэтому сейчас речь идёт только о том, чтобы как можно быстрее устранить аварию и запустить движение", - добавил С.Собянин.





"AK&M" от 10.01.2019