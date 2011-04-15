Дайджест газеты "Ведомости" от 11 января 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 11 января 2019 года.





ИНФЛЯЦИЯ НАРУШИЛА ГОСГРАНИЦЫ

ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ СТАНОВИТСЯ ТРУДНОПРОГНОЗИРУЕМОЙ



Инфляция в России становится труднопрогнозируемой: превысив пиковые ожидания Центробанка в 2018 г., теперь она будет зависеть от реакции бизнеса на повышение НДС



"В следующий год мы входим без запаса по уровню инфляции, который был ранее, а также с прогнозом существенного повышения инфляции", - комментировала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина повышение ключевой ставки в декабре. Но итоги 2018 г. оказались хуже даже верхней границы прогноза Центробанка (4,2%) - Росстат повысил оценку инфляции до 4,3% с 4,2% по предварительным декабрьским данным. Прогноз инфляции, заложенный правительством в поправки бюджета на 2018 г. (3,4%), остался далеко позади.





"ДИКСИ" ЗАВЕРШАЕТ РОМАН С "ВИКТОРИЕЙ"



"Дикси" начала избавляться от супермаркетов "Виктория" в Московском регионе



Часть площадей заберет владелец "Перекрестков" и "Пятерочек".

Один из крупнейших продовольственных ритейлеров России - группа "Дикси" обсуждает продажу супермаркетов "Виктория" в Московском регионе. Источник утверждает, что часть столичных площадей "Виктории" может быть продана крупнейшей торговой сети страны - X5 Retail Group, которая управляет магазинами у дома "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток" и гипермаркетами "Карусель".



Сотрудник одной из "Викторий" на севере Москвы рассказал, что персоналу магазина уже объявили о закрытии супермаркета весной по завершении срока аренды, остальные точки отойдут другим торговым сетям либо закроются.



Супермаркеты "Виктория" работают всего в трех регионах - Москве и Подмосковье, а также в Калининградской области.





ВЭБ ТЕРЯЕТ РОДИТЕЛЕЙ



В "Евродоне" снова подозрение на птичий грипп. Могло пострадать важное для будущего всего бизнеса родительское стадо.



Гибель части наиболее ценного поголовья индейки - родительского стада - зафиксирована на предприятии "Урсдон", которое входит в агрохолдинг ГК "Евродон". Два человека, знающих о ситуации на "Евродоне" от его сотрудников, говорят, что есть подозрение на вспышку птичьего гриппа. Погибло около 5500 голов родительского стада из примерно 70 000.



"Евродон" в 2003 г. основал ростовский бизнесмен Вадим Ванеев. В 2017 г. предприятие занимало 2-е место по производству индейки: 63 000 т мяса в живом весе. Но в декабре 2016 г. и весной 2017 г. на птицефабриках "Евродона" возникли вспышки птичьего гриппа, ущерб от них превысил 2,6 млрд руб. После этого Внешэкономбанк (ВЭБ; ныне госкорпорация "ВЭБ.РФ") и его структура "ВЭБ капитал", кредитовавшие "Евродон", реструктурировали задолженность и получили акционерный контроль над ним: 74% в компаниях группы.





ОСАГО В МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ



Как изменились тарифы ОСАГО у крупных страховщиков. В большинстве регионов они подняли ставки, некоторые - до предела.



Раскрыть новые базовые тарифы страховщики обязаны в течение трех дней с 9 января, когда был расширен тарифный коридор на 20% в обе стороны до 2746-4942 руб. "Ведомости" ознакомились с новыми ставками тех крупных компаний, которые уже объявили их.



Лидер рынка ОСАГО, "Альфастрахование", повысил ставки более чем на 70% территорий присутствия, самая большая - 4736 руб. Максимальный рост тарифа - 38%.



МАКС (7-е место в ОСАГО, данные Российского союза автостраховщиков за 11 месяцев 2018 г.) в подавляющем большинстве регионов увеличила ставки до верхней границы.





ВКЛАДЫ БЕЗ ХИТРОСТИ



ФАС и ЦБ посоветовали банкам не хитрить с вкладами. Это может стать поводом для антимонопольного дела.



Некоторые банки склонны соблазнять клиентов выгодными условиями вкладов, а после заключения договора ухудшать условия этих депозитов. На это обратили внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ЦБ, предупредившие банки о недопустимости подобных практик совместным письмом.



Типичные нарушения перечислены в письме: введение запрета на пополнение вкладов, установление комиссии за пополнение (3-10%, приводит пример ФАС), серьезное увеличение минимальной суммы пополнения (например, с 5000 до 5 млн руб.) снижение процентов на дополнительно внесенные суммы на вклад (например, с 18% годовых до 13%) и т. д.



Подобные практики могут стать основанием для возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, предупреждают ведомства в письме.





КИТАЙ И США ПРИБЛИЖАЮТСЯ К ТОРГОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ



Инвесторы обрели надежду, хотя стороны еще далеки от соглашения.

США и Китай добились прогресса на продолжавшихся три дня торговых переговорах в Пекине. Это вселило надежду в инвесторов и поддержало в последние дни фондовые рынки. Однако аналитики и знакомые с ситуацией люди предупреждают, что между сторонами все еще остаются существенные разногласия, которые в ближайшие месяцы нужно будет решать на более высоком уровне.



Переговоры стали результатом договоренности лидеров США и Китая на саммите "двадцатки" 1 декабря заключить трехмесячное перемирие в торговой войне. Стороны должны прийти к соглашению к 1 марта, иначе Вашингтон грозит повысить введенные в сентябре импортные пошлины на китайские товары на $200 млрд c 10 до 25%. Всего в прошлом году США и Китай ввели друг против друга пошлины более чем на $350 млрд.





"Я ГОТОВА ПРОВЕСТИ ВСЮ ЖИЗНЬ, ИГРАЯ В ТЕАТРЕ"



От сектантки до актрисы: как Гленн Клоуз стала звездой Голливуда.

Гленн Клоуз не везет. Много раз ее номинировали на "Оскар", но она так и остается в списке голливудских звезд первой величины, не получивших эту статуэтку. Зато других наград у нее полно. На днях она добавила в коллекцию третий "Золотой глобус" за роль в фильме "Жена". Эту награду принято называть репетицией "Оскара". Так что у Клоуз есть все перспективы.



В "Жене" Клоуз играет супругу нобелевского лауреата по литературе. Как выясняется по ходу действия, именно она писала за мужа его шедевры. Образ героини Клоуз создавала во многом по воспоминаниям о собственной матери.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 11.01.2019