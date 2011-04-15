Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 января 2019 года.



НА ЕДИНСТВО НАЦИИ ДОБАВЯТ СРЕДСТВ

РАЗРАБОТАН ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ СТРАТЕГИИ ГОСНАЦПОЛИТИКИ



На мероприятия Международного года языков коренных народов, которым по решению ООН станет 2019 год, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) совместно с субъектами РФ планирует потратить более 600 млн руб. Согласно утвержденному правительством плану мероприятий по реализации стратегии госнацполитики на 2019-2021 годы, дополнительно ФАДН в этом году получит 41 млн руб на поддержку коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Еще 52 млн руб ФАДН потратит на мониторинг ситуации в регионах и социологические исследования.





БЫВШЕГО СОВЛАДЕЛЬЦА БАЛТИЙСКОГО БАНКА ОБВИНИЛИ В ЕГО ОТСУТСТВИЕ

ФИНАНСИСТ ОБВИНЯЕТСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫВОДА АКТИВОВ КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ





Как стало известно "Ъ", СКР заочно предъявил обвинение в мошенничестве бывшему совладельцу Балтийского банка Андрею Исаеву. По версии следствия, в 2013 году, накануне санации кредитного учреждения Альфа-банком, господин Исаев организовал хищение принадлежащих банку порядка двух десятков объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в престижных районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области. Общую стоимость похищенных активов следствие оценивает в полмиллиарда рублей (около $16 млн по курсу того времени). Господин Исаев объявлен в розыск.





ЛЕСОВОД МИНОБОРОНЫ БРАЛ ВЗЯТКИ В ДОЛГ

ВЫЯВЛЕНА СХЕМА, ПО КОТОРОЙ ЗЕМЛИ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА ОКАЗЫВАЛИСЬ В РАСПОРЯЖЕНИИ КОММЕРСАНТОВ





Как стало известно "Ъ", Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ (ГВСУ СКР) расследует уголовное дело в отношении Ильи Тарасевича - главного специалиста-эксперта секретариата одного из заместителей министра обороны России. Будучи ведущим инженером ФГКУ "Управление лесного хозяйства и природопользования" (УЛХиП) Минобороны, господин Тарасевич, по данным следствия, организовал выделение земельных участков военного ведомства коммерсантам, которые использовали их для свалок мусора, лесозаготовок и строительства коттеджных поселков. Сам обвиняемый Тарасевич утверждает, что брал не взятки, а деньги в долг.





EXILLON ENERGY СЫГРАЛА НА НЕДРАХ

ОНА КУПИЛА ЕЩЕ ОДИН НЕФТЯНОЙ АКТИВ В РОССИИ



Британская нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка "Югра" Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, купила 67% в небольшом Лузском месторождении за $32 млн. Конечный бенефициар компании-продавца неизвестен, но ранее ее связывали с тем же господином Хотиным. Бизнесмен активно инвестировал в нефтяные активы в 2010-х годах, но его положение сильно ухудшилось с 2017 года, когда ЦБ отозвал лицензию у "Югры".





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"AK&M" от 11.01.2019