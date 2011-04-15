Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/01/2019
09:30

Повтор! Инфляция в декабре 2018 года составила 0.8%

Инфляция в декабре 2018 года составила 0.8%, с начала года - 4.3%. Об этом сообщил Росстат.

В декабре в 10 субъектах РФ потребительские цены увеличились на 1.2% и более. Заметный прирост цен (на 1.4%) отмечен в республиках Калмыкия, Коми и Марий Эл в результате увеличения цен на продукты питания на 2.6-2.9%.

В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100.7% (с начала года - 104.3% и 103.9% соответственно).

В декабре среди наблюдаемых продовольственных товаров более всего выросли цены на яйца куриные, рост цен на которые отмечался практически во всех субъектах РФ. При этом в 30 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) яйца подорожали на 20% и более, из них значительнее всего в Удмуртской Республике - на 31%, Республике Марий Эл - на 29.5%, Орловской и Калининградской областях - на 28.3%. В то же время в Еврейской автономной области яйца куриные стали дешевле на 2.4%.

Вместе с тем на 1.7% снизились цены на икру лососевых рыб отечественную, на 0.5% подешевели кальмары мороженые, на 0.2% - пиво зарубежных торговых марок, кофе натуральный растворимый, а также кофе в организациях быстрого обслуживания.

В декабре среди наблюдаемых видов услуг пассажирского транспорта существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования - на 11.6% и стоимость услуг воздушного транспорта - на 4.4%. На 0.6-0.9% подорожал проезд в междугородном и городском автобусах, троллейбусе и такси.



"AK&M" от 10.01.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100