Повтор! Инфляция в декабре 2018 года составила 0.8%

Инфляция в декабре 2018 года составила 0.8%, с начала года - 4.3%. Об этом сообщил Росстат.



В декабре в 10 субъектах РФ потребительские цены увеличились на 1.2% и более. Заметный прирост цен (на 1.4%) отмечен в республиках Калмыкия, Коми и Марий Эл в результате увеличения цен на продукты питания на 2.6-2.9%.



В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100.7% (с начала года - 104.3% и 103.9% соответственно).



В декабре среди наблюдаемых продовольственных товаров более всего выросли цены на яйца куриные, рост цен на которые отмечался практически во всех субъектах РФ. При этом в 30 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) яйца подорожали на 20% и более, из них значительнее всего в Удмуртской Республике - на 31%, Республике Марий Эл - на 29.5%, Орловской и Калининградской областях - на 28.3%. В то же время в Еврейской автономной области яйца куриные стали дешевле на 2.4%.



Вместе с тем на 1.7% снизились цены на икру лососевых рыб отечественную, на 0.5% подешевели кальмары мороженые, на 0.2% - пиво зарубежных торговых марок, кофе натуральный растворимый, а также кофе в организациях быстрого обслуживания.



В декабре среди наблюдаемых видов услуг пассажирского транспорта существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования - на 11.6% и стоимость услуг воздушного транспорта - на 4.4%. На 0.6-0.9% подорожал проезд в междугородном и городском автобусах, троллейбусе и такси.







"AK&M" от 10.01.2019