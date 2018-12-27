ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 11 января, в размере 66.8605 руб. против 67.0795 руб. на 10 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



10.01.19 - 67.0795 руб.

30.12.18 - 69.4706 руб.

29.12.18 - 69.5218 руб.

28.12.18 - 68.8762 руб.

27.12.18 - 68.8865 руб.







































































































































"AK&M" от 10.01.2019