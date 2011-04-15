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11/01/2019
15:30

Нелегальный склад алкоголя ликвидирован в подмосковном Королёве

Нелегальный склад алкоголя ликвидирован в подмосковном Королёве, сообщила Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.

Так, в ходе проверки помещений автобазы в Королёве на Ярославском проезде установлен факт оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки.

Обнаружено около 9 тыс. бутылок поддельной водки и коньяка, более 900 л спиртосодержащей жидкости, а также три автомобиля, используемых для перевозки нелегальной алкогольный продукции.

В настоящее время готовая продукция, спиртосодержащая жидкость и транспортные средства арестованы. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование.



"AK&M" от 11.01.2019
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