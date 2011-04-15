Нелегальный склад алкоголя ликвидирован в подмосковном Королёве, сообщила Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.



Так, в ходе проверки помещений автобазы в Королёве на Ярославском проезде установлен факт оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки.



Обнаружено около 9 тыс. бутылок поддельной водки и коньяка, более 900 л спиртосодержащей жидкости, а также три автомобиля, используемых для перевозки нелегальной алкогольный продукции.



В настоящее время готовая продукция, спиртосодержащая жидкость и транспортные средства арестованы. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование.







"AK&M" от 11.01.2019