Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 января

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Банк России установил на 12 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.2603
1 Азербайджанский манат 39.4440
100 Армянских драмов 13.7689
1 Белорусский рубль 31.1414
1 Болгарский лев 39.4114
1 Бразильский реал 18.0344
100 Венгерских форинтов 23.9909
1000 Вон Республики Корея 59.9459
10 Гонконгских долларов 85.3355
1 Датская крона 10.3271
1 Доллар США 66.9167
1 Евро 77.1282
100 Индийских рупий 94.8702
100 Казахстанских тенге 17.7885
1 Канадский доллар 50.6983
100 Киргизских сомов 95.8349
10 Китайских юаней 99.1491
10 Молдавских леев 39.1555
1 Новый туркменский манат 19.1464
10 Норвежских крон 79.1539
1 Польский злотый 17.9430
1 Румынский лей 16.4832
1 СДР (специальные
права заимствования) 93.5342
1 Сингапурский доллар 49.5019
10 Таджикских сомони 70.9239
1 Турецкая лира 12.3178
10000 Узбекских сумов 80.2642
10 Украинских гривен 23.7518
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.2117
10 Чешских крон 30.1399
10 Шведских крон 75.3490
1 Швейцарский франк 68.0601
10 Южноафриканских рэндов 48.4419
100 Японских иен 61.7854
"AK&M" от 11.01.2019