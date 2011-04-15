Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 января

Банк России установил на 12 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.2603

1 Азербайджанский манат 39.4440

100 Армянских драмов 13.7689

1 Белорусский рубль 31.1414

1 Болгарский лев 39.4114

1 Бразильский реал 18.0344

100 Венгерских форинтов 23.9909

1000 Вон Республики Корея 59.9459

10 Гонконгских долларов 85.3355

1 Датская крона 10.3271

1 Доллар США 66.9167

1 Евро 77.1282

100 Индийских рупий 94.8702

100 Казахстанских тенге 17.7885

1 Канадский доллар 50.6983

100 Киргизских сомов 95.8349

10 Китайских юаней 99.1491

10 Молдавских леев 39.1555

1 Новый туркменский манат 19.1464

10 Норвежских крон 79.1539

1 Польский злотый 17.9430

1 Румынский лей 16.4832

1 СДР (специальные

права заимствования) 93.5342

1 Сингапурский доллар 49.5019

10 Таджикских сомони 70.9239

1 Турецкая лира 12.3178

10000 Узбекских сумов 80.2642

10 Украинских гривен 23.7518

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.2117

10 Чешских крон 30.1399

10 Шведских крон 75.3490

1 Швейцарский франк 68.0601

10 Южноафриканских рэндов 48.4419

100 Японских иен 61.7854

"AK&M" от 11.01.2019