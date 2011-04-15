"Газпром нефть" расширяет Оренбургский нефтедобывающий кластер

"Газпром нефть" получила лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородов Западно-Рубежинского, Надеждинского и Корнаваринского участков в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении компании.



Западно-Рубежинский и Надеждинский участки находятся в Первомайском районе Оренбургской области и занимают 227 кв. км и 337 кв. км, соответственно. Согласно данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, извлекаемые ресурсы углеводов категории D0 Западно-Рубежинского участка составляют 1.2 млн т нефти, 9.3 млрд куб. м газа и 1.8 млн т конденсата. Надеждинского - 7.6 млн т нефти, 9.2 млрд куб. м газа и 1.6 млн т конденсата.



Корнаваринский участок площадью 820.9 кв. км расположен на территории Первомайского, Ташлинского и Тоцкого районов Оренбургской области и примыкает к Солнечному участку, лицензия на разработку которого также принадлежит "Газпром нефти". Суммарные извлекаемые ресурсы углеводородов категории D0 Корнаваринского участка составляют 1.3 млн т нефти, 1.2 млрд куб. м газа и 437 тыс. т конденсата.



Западно-Рубежинский, Надеждинский и Корнаваринский участки характеризуются низкой степенью изученности. Для снятия неопределённостей и уточнения ресурсной базы на первом этапе их освоения будет проведена сейсморазведка. Комплекс геологоразведочных работ на лицензионных участках будет осуществлять "Газпромнефть-ГЕО" - дочернее общество "Газпром нефти", созданное для управления крупными геологоразведочными проектами под ключ.



Новые активы войдут в состав Оренбургского кластера добычи жидких углеводородов "Газпром нефти" и позволят компании расширить географию деятельности, а также нарастить ресурсную базу в Волго-Уральском регионе. Лицензии выданы сроком на 25 лет.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 58% до 298.669 млрд руб. со 189 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 29.8% до 1.827 трлн руб. с 1.408 трлн руб., показатель EBITDA - на 56.7% до 556.473 млрд руб. с 355.131 млрд руб.



"AK&M" от 11.01.2019