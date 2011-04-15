Нафтогаз закупает юруслуги для сопровождения дел против РФ

НАК "Нафтогаз Украины" закупает услуги юридических советников по переговорной процедуре для сопровождения судебных процессов против Российской Федерации в 2019 году. Об этом говорится в сообщении украинской компании.



В октябре 2016 года семь компаний группы "Нафтогаз" инициировали арбитражное производство против Российской Федерации по возмещению убытков, причиненных незаконной экспроприацией Российской Федерацией активов группы в Крыму. Это арбитражное производство было инициировано компаниями группы на основании соглашения между КМУ и Правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций. Убытки группы "Нафтогаз" вследствие экспроприации активов в Крыму в настоящее время оценивается экспертами в сумму более $5 млрд.



Интересы Нафтогаза в иске против РФ по возмещению убытков, причиненных незаконной экспроприацией активов группы в Крыму, представляет международная юридическая компания Covington&Burling LLP.



В мае 2018 года в Гааге завершились устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности в этой арбитражном деле. Вопрос убытков будет рассмотрен и решён Трибуналом на второй стадии рассмотрения дела, после вынесения решения по юрисдикции и ответственности.



Ожидается, что Трибунал вынесет первое решение по делу в I квартале 2019 года.



Ожидаемая стоимость закупки услуг Covington&Burling LLP на 2019 год составляет $5.9 млн.



Covington&Burling LLP в 2015-2018 годах выступала юридическим советником Нафтогаза.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.





"AK&M" от 11.01.2019