Mitsubishi не будет повышать цены на Outlander 2019 года выпуска

ООО "ММС Рус" не будет повышать цены на Outlander 2019 года выпуска. Об этом говорится в сообщении компании.



Таким образом, базовые цены (без учёта трейд-ин) на автомобили нового и предыдущего года выпуска будут равны.



Как заявил президент и главный исполнительный директор компании "ММС Рус" Осаму Иваба, цитируемый в сообщении: "Учитывая повышение НДС с 1 января 2019 года и снижение покупательной способности в связи со сложной экономической ситуацией, мы постоянно ведём мониторинг состояния рынка. Поэтому на данный момент мы решили не перегружать наших клиентов типичным для нового года ростом цены на нашу самую популярную модель - Mitsubishi Outlander".



Напомним, что недавний пересмотр розничных цен на весь модельный ряд с 1 января 2019 года был произведён только в связи с изменением ставки НДС в России с 18% до 20%.



Повышение цен составило от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. в зависимости от модели и комплектации автомобиля.



ООО "ММС Рус" - эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Белоруссии. Объем дилерской сети бренда на текущий момент составляет более 100 дилерских центров, расположенных от Калининграда до Камчатки. В сентябре 2010 года Mitsubishi Motors Corporation осуществила запуск собственного производства в России под Калугой. В настоящий момент на заводе производится сборка моделей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport в режиме полного цикла (CKD). Вот уже 27 лет автомобили марки Mitsubishi официально поставляются на российский рынок.



Mitsubishi Motors Corporation - глобальная автомобильная компания, базирующаяся в Токио, Япония, и специализирующаяся на производстве внедорожников и пикапов, электрических и подключаемых гибридных транспортных средств. В 2009 году компания выпустила модель i-MiEV - первый серийный электромобиль, за которым последовал Outlander PHEV в 2013 году. Штат Mitsubishi Motors насчитывает 30 тыс. сотрудников и производственные мощности, расположенные в Японии, Таиланде, Китае, Индонезии, на Филиппинах и в России. Общий объем продаж в 2017 финансовом году составил 1.101 млн, а чистый объем продаж Mitsubishi Motors за 2017 финансовый год - 2.19 трлн иен. Компания Mitsubishi Motors присутствует на Токийской фондовой бирже.



"AK&M" от 11.01.2019