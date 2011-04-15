ГК "Инград" ввела в эксплуатацию ЖК на Вавилова

Группа компаний "Инград" получила разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК VAVILOVE, расположенного по адресу улица Вавилова, дом 69А. Об этом сообщила компании.



Девелопер завершил строительство в срок, указанный в проектной декларации.



На сегодняшний день идёт подготовка необходимой документации к передаче квартир участникам долевого строительства.



В настоящее время группа компаний "Инград" ведёт строительство шестнадцати проектов в Москве и Московской области. В декабре 2017 года был завершён процесс объединения девелоперских активов "Концерна "РОССИУМ", девелоперская группа стала публичным акционерным обществом, работающим под единым брендом "Инград" (ПАО "Инград"). Компанию контролирует Концерн "РОССИУМ" основного бенефициара Московского кредитного банка Романа Авдеева. Девелоперский портфель компании (NSA) - 2.5 млн кв. м.





"AK&M" от 11.01.2019