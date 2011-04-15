Ингосстрах снижает тариф по ОСАГО в Мурманской области

Филиал Ингосстраха в Мурманской области объявляет о снижении базовой ставки тарифа при оформлении ОСАГО физических лиц - владельцев легковых автомобилей категории "B" и "BE". С 11 января 2019 года размер базовой ставки составит 3.750 руб. (ранее - 4.118 руб.). Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



"Мурманская область относится к категории "токсичных" в системе ОСАГО и имеет самый большой территориальный коэффициент, вследствие чего стоимость полиса для страхователей бывает очень высокой. К примеру, средняя премия по ОСАГО для 18-летнего мурманчанина составляет около 25 тыс. руб., - комментирует директор филиала Ингосстраха в Мурманской области Михаил Кондратцев. - Наша компания нацелена на предоставление лучших условий страхования для клиентов, и текущее снижение базового тарифа по ОСАГО полностью соответствует данному стремлению".



9 января 2019 года вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора до уровня 2746-4942 руб., пересмотре системы коэффициентов "возраст-стаж" (КВС) и изменении порядка применения коэффициента "бонус-малус" (КБМ). Данное указание является частью проекта либерализации ОСАГО, нацеленного на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента, а также переходу к рыночной модели бизнеса в сегменте ОСАГО.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 11.01.2019