ЦБ объявил учётную цену золота на 12 января - 2781.36 руб./г против 2778.16 руб./г на 11 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 12 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2781.36 руб./грамм
Серебро: - 33.79 руб./грамм
Платина: - 1770.62 руб./грамм
Палладий: - 2852.78 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
28.12 29.12 30.12 10.01 11.01
Золото 2814.75 2854.88 2856.68 2763.32 2778.16
Серебро 32.50 33.65 34.16 33.73 33.58
Платина 1762.68 1776.97 1760.02 1774.93 1771.28
Палладий 2790.17 2834.20 2836.58 2887.76 2835.34