Мираторг увеличил количество сотрудников в Курской области

АПХ "Мираторг" увеличил количество сотрудников на своих предприятиях в Курской области в 2018 году до 1.94 тыс. человек, что на 6% больше, чем в 2017 году. Об этом говорится в сообщении холдинга.



Отметим, что на предприятиях холдинга трудится более 34 тыс. человек.



На территории Курской области расположено более 20 свиноводческих площадок Мираторга, зерновая компания, ветеринарно-санитарный утилизационный завод, овцеводческая и молочная ферма, а также ферма по производству розовой телятины. Всего в животноводческих дивизионах компании в регионе задействовано более 1.07 тыс. человек, порядка 870 трудятся в "Пристенской зерновой компании", входящей в состав агрохолдинга. Средняя заработная плата сотрудников на предприятиях "Мираторга" в Курской области в прошедшем году составила 32 тыс. руб.



Увеличение количества сотрудников холдинга в Курской области в 2018 году связано с открытием комплекса по производству ягнятины в Фатежском районе, расширением штата растениеводческого дивизиона и с запуском новых свиноводческих площадок. В ближайшие пять лет, благодаря реализации на территории области масштабного инвестиционного проекта по удвоению свиноводческих мощностей, холдинг планирует более чем в 3 раза увеличить количество рабочих мест на предприятиях компании, в том числе, создать порядка 5 тыс. новых рабочих мест на строящейся мясохладобойне в Октябрьском районе.



Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).





"AK&M" от 11.01.2019