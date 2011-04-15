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11/01/2019
17:00

Малый бизнес Москвы получил 23 млрд руб. господдержки

Столичные предприниматели в 2018 году получили в банках свыше 22.7 млрд руб. по программе гарантийной поддержки Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Об этом сообщила московская мэрия.

Объём поручительств фонда по итогам прошлого года достиг рекордного значения и превысил 13.7 млрд руб., что на 13% больше показателей 2017 года.

"С момента запуска программы государственной гарантийной поддержки малый бизнес Москвы получил свыше 137 млрд руб. кредитов и гарантий. Средний объём поручительств фонда составил 16 млн руб. При этом наибольший объём поручительств пришёлся на торговлю (55%), производство и инновации (16%), а также строительство (8%). Около 58% поручительств получили компании сектора малого бизнеса, 35% - микробизнес, и только 7% - предприятия среднего бизнеса", - сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, цитируемый в сообщении.

Фонд помогает предприятиям малого и среднего бизнеса получать финансирование на привлекательных условиях и на более длительные сроки, чем в среднем по рынку. Так, на краткосрочные сделки до одного года пришлось только 13% поручительств, тогда как 67% выдано на срок от одного года до трех лет, 12% - от трех до пяти лет и 8% - более чем на пять лет.

Порядка 70% поручительств, выданных Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, связано с необходимостью пополнения предприятиями оборотных средств, восемь процентов - с рефинансированием ранее взятых кредитов. Каждое пятое поручительство выдано участникам госзаказа.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы появился в 2006 году. Он является подведомственной организацией городского Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Сегодня при капитале в 9.8 млрд руб. в портфеле фонда около 1.3 тыс. договоров поручительства на сумму 18.7 млрд руб., под которые банки предоставили малому и среднему бизнесу свыше 33 млрд руб.

Фонд выдает поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства в объеме до 70% от привлекаемого финансирования. Эта сумма не должна превышать 100 млн руб. Заявку на поручительство предприниматели могут подать как в сам фонд, так и в центрах услуг для бизнеса, расположенных во всех округах столицы.

"AK&M" от 11.01.2019
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