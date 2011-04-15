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11/01/2019
17:09

В Москве в 2018 году включили ещё 7 тыс. камер

К столичной системе видеонаблюдения в 2018 году подключили более 7 тыс. камер, сообщает московская мэрия.

Городская система видеонаблюдения насчитывает 167 тыс. камер.

Камеры городской системы видеонаблюдения работают во дворах, в подъездах, парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства. Техника помогает правоохранительным органам бороться с преступностью. Видеозаписи используются в расследовании порядка 70% правонарушений.

За последние семь лет в столице существенно сократилось количество преступлений. Например, стало вдвое меньше убийств, в четыре раза реже угоняют машины, а число квартирных краж уменьшилось в 4.5 раза.

Работе правоохранителей помогает система "Безопасный город". В 2018 году она способствовала раскрытию почти 3 тыс. преступлений. А благодаря нарядам туристической полиции в столице сократилось число правонарушений на пешеходных зонах в центральной части города.


"AK&M" от 11.01.2019
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