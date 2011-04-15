Инфляция за неделю, с 1 по 9 января, составила 0.5%

Инфляция за неделю, с 1 по 9 января 2019 года, составила 0.5%. Об этом сообщил Росстат.



За период с начала месяца цены на яйца куриные выросли на 1.7%, пшено - на 1%, крупу гречневую - на 0.6%. Одновременно цены на свинину снизились на 0.1%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3.1%, в том числе на огурцы - 8.4%, помидоры - 6.1%, капусту белокочанную - 4.6%.



Цены на бензин автомобильный выросли на 0.3%, на дизельное топливо - на 0.7%.



Проезд в троллейбусе стал дороже на 3.7%, метро, городском автобусе и трамвае - на 2.2-3.2%.



Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства увеличились на 0.7-1.6%.





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