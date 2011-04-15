Дайджест газеты "Ведомости" от 14 января 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 14 января 2019 года.





ИПОТЕКА СТАЛА ДОРОЖАТЬ



Крупнейшие ипотечные кредиторы - госбанки - начали год с того, что подняли ставки. За ними тянутся и остальные банки.



Сбербанк повышает ставки ипотеки с 14 января, сообщили корреспонденту "Ведомостей" в отделении. Ставки поднимутся как на новостройки, так и на готовое жилье на 1 процентный пункт (п. п.), для кредитов с первоначальным взносом менее 20% - дополнительно на 0,2 п. п., конкретизировал менеджер отделения госбанка.



Сбербанк поднимал ставки ипотеки в октябре прошлого года: на 0,4-0,6 п. п. до 7,5-7,8% годовых на новостройки партнеров и до 9,7-10,1% на готовое жилье при комплексном страховании.



ВТБ повысил ставки ипотеки с 1 января увеличение составило 0,6 п. п.





РОССИЯНЕ ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА



Отставки правительства хотят уже более половины россиян, но претензии у них - к власти в целом.



Более половины россиян выступают за отставку правительства, следует из опроса "Левада-центра": в декабре 2018 г. об этом заявили 53% респондента против 33% в ноябре 2016 г.



Основные претензии к кабинету - его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения (57%), неготовность обеспечить людей работой (46%), недостаток заботы о социальной защите граждан (43%).



Как поясняет социолог "Левада-центра" Марина Красильникова: "Основные претензии по-прежнему к правительству, хотя уровень доверия к президенту тоже существенно просел. Происходит неуклонное ухудшение общественных настроений. Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы. Это отражает рост самостоятельности россиян: у них меньше надежды на "авось" и на государство".





"ПОБЕДА" ВОШЛА В ПЯТЕРКУ



Лоукостер "Победа" стал четвертым по величине авиаперевозчиком в России. В конце года компания обогнала по перевозкам пассажиров "Уральские авиалинии" и Utair. Больше, чем она, возят лишь другие компании группы "Аэрофлот" и "Сибирь".



"Аэрофлот" запустил своей лоукостер в декабре 2014 г., в 2015 г. "Победа" вышла на 7-е место по перевозкам пассажиров среди российских авиакомпаний, в 2016 г. - на шестое. Но пробиться в топ-5 "Победа" долго не могла - слишком велико было отставание от "Уральских авиалиний" и Utair.



В этом году флот "Победы" вырос на рекордные для нее восемь судов - до 24 Boeing 737-800. Уже в октябре лоукостер перевез больше пассажиров, чем Utair. А в ноябре обогнал и "Уральские авиалинии", следует из данных Росавиации.





СБЕРБАНК НЕ ДЕЛИТСЯ БИОМЕТРИЕЙ С КОНКУРЕНТАМИ



Сбербанк объявил о подключении 20% своих отделений к государственной Единой биометрической системе. Но в некоторых из них он собирает данные только для своей системы.



11 января Сбербанк сообщил, что с 31 декабря собирает биометрические данные россиян для государственной Единой биометрической системы (ЕБС) в 2700 своих отделениях, в том числе более чем в 100 офисах в Москве. Это соответствует 20% сети, заявил банк. Подключить к ЕБС к концу года именно такой процент отделений ЦБ требовал от всех банков.



Полный список подразделений, работающих с ЕБС, Сбербанк опубликовал на сайте. Так же поступил и ЦБ, ставший одним из инициаторов создания системы. Оператор ЕБС - "Ростелеком".



ЕБС позволит россиянам, сдавшим биометрию - изображения лиц и слепки голосов - в одном банке, удаленно обслуживаться и в любом другом. Сбербанк не торопился начинать работу с системой, параллельно развивая свою собственную.





ЦБ ВЕРНЕТСЯ НА РЫНОК ЗА ДОЛЛАРАМИ ДЛЯ МИНФИНА



Завтра Центробанк вернется на валютный рынок, но, по мнению экспертов, рублю бояться нечего.



Во вторник Центробанк собирается возобновить покупку валюты по бюджетному правилу - на 15,6 млрд руб. в день до 6 февраля. Всего будет потрачено 265,8 млрд руб., сообщил Минфин. Это минимальная сумма с апреля 2018 г., когда на покупку валюты было направлено 240,7 млрд руб.



Центробанк приостановил покупки валюты в августе из-за ослабления курса рубля и начал, чтобы выполнять бюджетное правило, продавать валюту Минфину из резервов. Отсутствие регулятора на валютном рынке пошло рублю на пользу: на рынок поступила дополнительная валюта, что позволило нивелировать отток капитала и стабилизировать обменный курс.





БЕНЗИН ДОРОЖАЕТ НА БИРЖЕ



На сырьевой бирже в начале года резко подорожал бензин - на 11-14%, но на ценах АЗС это пока не отразится, успокаивают эксперты.



За первую неделю торгов в 2019 г. бензин оптом резко подорожал. Стоимость тонны Аи-92 выросла на 11% до 43 086 руб. к уровню 24 декабря 2018 г., за тот же период на 14,3% подорожал Аи-95 до 44 226 руб, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ, цены указаны для европейской части). Зимнее дизтопливо, наоборот, подешевело на 2% до 53 779 руб. за тонну, следует из данных биржи.



Причина такой динамики - рост цены на нефть (она с начала года превысили психологически важную отметку - $60 за баррель Brent). Федеральный чиновник объясняет рост цен на топливо еще и повышением НДС, акцизов и ростом экспортной цены. Последняя на 6000-8000 руб. за тонну выше, чем внутренняя цена на бензин, говорит он.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 14.01.2019