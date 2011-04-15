Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 января 2019 года.



ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ БЕРУТ ВАГОНЫ В ОБОРОТ

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ОПЕРАТОРОВ И ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ МОГУТ УЖЕСТОЧИТЬСЯ



Как стало известно "Ъ", проблема простоев на железных дорогах РФ снова обострилась: оборот грузового вагона достиг 15 суток на фоне роста ставок операторов. ОАО РЖД пытается решить проблему, предлагая ужесточить условия перевозок: резко поднять штрафы для тех, кто занимает пути или задерживает вагоны под выгрузкой-погрузкой, а парк, который стоит дольше недели, использовать принудительно через электронные торги. Эксперты называют идеи ОАО РЖД "радикальными", но признают, что уже в течение полугода ситуация может стать критической.





ХАКЕРЫ СНИЗЯТ НАЛОГ

МИНФИН РАЗРЕШИЛ УЧИТЫВАТЬ УБЫТКИ ОТ КИБЕРАТАК КАК РАСХОДЫ



Растущее количество хакерских атак против клиентов банков, в том числе путем направления жертве поддельного счета на оплату со взломанной почты партнера, привело к налоговым послаблениям. Минфин выпустил письмо о возможности учитывать убытки от таких атак в расходах для целей расчета налога на прибыль. Но воспользоваться нормой пострадавший сможет лишь после небыстрого процесса возбуждения уголовного дела и его приостановки из-за отсутствия виновных.





ПАРЛАМЕНТСКИЙ РЕМОНТ ОПЯТЬ ПЕРЕСТРОИЛСЯ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗДАНИЙ ГОСДУМЫ И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 7 МЛРД РУБЛЕЙ





Как стало известно "Ъ", масштабная реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму более 4 млрд руб. и завершится в 2020 году. Изменения, внесенные в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), пятикратно повышают (с 710 млн руб. до 3,4 млрд руб.) ранее запланированные затраты на проект и на два года увеличивают сроки его реализации. Еще около 1 млрд руб. в 2019 году потратят из бюджета Москвы на реконструкцию пустующего на Охотном Ряду архитектурного памятника - палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента. Подорожает с 1,69 млрд руб. до 2,85 млрд руб. и строительство нового корпуса Совета федерации. Стройки реализуются после отказа властей РФ от проекта парламентского центра на северо-западе Москвы, на создании которого было решено сэкономить.





БЫВШЕМУ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ "РОСГОССТРАХА" ПОДСЧИТАЛИ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ

УЩЕРБ ПО ДЕЛУ СЕРГЕЯ ХАЧАТУРОВА ОЦЕНЕН В 6 МЛРД РУБЛЕЙ



Как стало известно "Ъ", следственное управление ФСБ определилось с размером ущерба по уголовному делу бывшего вице-президента "Росгосстраха" (РГС) Сергея Хачатурова. Бизнесмен обвиняется в хищении акций страховой компании, стоимость которых следствие в итоге оценило в 6,1 млрд руб. Защита господина Хачатурова назвала проведенную следствием экспертизу, на основании которой был сделан такой вывод, некомпетентной, отметив при этом, что в сумму ущерба было включено и более 1 млрд руб., которые были уплачены государству после продажи ценных бумаг в качестве налога.





ЧЕКИСТА ОСУДИЛИ ЗА РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

БЫВШИЙ СИЛОВИК ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ С ТОРГОВЦА СОРОЧКАМИ





Как стало известно "Ъ", Московский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам заключения бывшего сотрудника ФСБ Петра Корюгина, который вместе с оперативником-полицейским и несколькими торговцами московского рынка "Садовод" пытался получить с одного из коммерсантов крупную сумму за непривлечение к ответственности за якобы хранение наркотиков. Его сообщники получили гораздо более мягкие наказания. Виновным чекист себя не признал и вместе с адвокатом обжалует приговор.





НАПРЯЖЕНИЕ ПОДОРОЖАЕТ

ЦЕНУ НА СТАРУЮ МОЩНОСТЬ РЕЗКО ПОДНИМУТ



Минэнерго намерено более резко поднимать потолок цены на мощность на энергорынке: в 2022 году цену индексируют сразу на 15%, в 2024 году - еще на 5%. Это, по оценкам аналитиков, даст генерирующим компаниям страховку от снижения выручки по окончании предыдущего инвестиционного цикла, но увеличит нагрузку на потребителей в 2022-2031 годах на 247 млрд руб.





РОССИЯНЕ ЗАПАСЛИСЬ ТЕХНИКОЙ

ПОТРЕБИТЕЛИ УВЕЛИЧИЛИ АКТИВНОСТЬ ИЗ-ЗА ОПАСЕНИЯ РОСТА ЦЕН



Российский рынок бытовой техники и электроники с учетом трансграничного сегмента, по предварительным данным, вырос по итогам 2018 года на 18%, достигнув почти 1,8 трлн руб. Если в первом полугодии спрос поддерживал рост доходов населения, то к концу года - опасения по поводу роста курсов валют и повышения НДС. В 2019 году рост продаж замедлится по меньшей мере вдвое, до 7-8%, ожидают аналитики.





ИНВЕСТОРАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ОСВЕЖИТЬСЯ

ИГОРЬ СОСИН ГОТОВ ИНВЕСТИРОВАТЬ В НАПИТКИ



Основатель DIY-сети "Старик Хоттабыч" Игорь Сосин может стать совладельцем компании Famous Amazing Brands (FAB), владеющей марками безалкогольных напитков Vanilla Flight и Anarchy. Интерес к проекту также проявляет "Аквалайф" - производитель "Напитков из Черноголовки". В обмен на 40% в капитале FAB хочет привлечь около $3 млн, которые планируется инвестировать в расширение бизнеса.





"РОСГОССТРАХ" НАПОЛНИЛ СТАКАН

НПФ "ОТКРЫТИЕ" ПРОДАЛ АКЦИИ СТРАХОВЩИКА ЧЕРЕЗ БИРЖУ



Банк России, возможно, продолжает оказывать финансовую поддержку связанному с ним негосударственному пенсионному фонду. НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" (сейчас - НПФ "Открытие") в самом конце минувшего года продал крупный пакет принадлежащих ему акций страховой компании (СК) "Росгосстрах". Сделки прошли через торги на Московской бирже, цена проданных через биржевой "стакан" бумаг составила около 8 млрд руб., с большой долей вероятности покупателями выступили банки - либо "Траст", либо "ФК Открытие" (оба принадлежат ЦБ).





БЛОКЧЕЙН УХОДИТ ОТ ТРЕЙДИНГА

КРИПТОВАЛЮТНЫЕ КОШЕЛЬКИ ВЫТЕСНЯЮТСЯ ИГРАМИ И ХРАНЕНИЕМ ДАННЫХ



Как и предполагал "Ъ", статистика подтверждает, что в 2018 году идея быстрого заработка на криптовалютных проектах начала уходить в прошлое. Разработчики сосредоточились на не связанной с этим блокчейн-инфраструктуре, причем количество новых децентрализованных приложений за год утроилось. Лидерами стали отрасли, напрямую не связанные с трейдингом,- хранение данных, социальные сервисы, игры. Эксперты полагают, что тренд закрепится и будет определяющим в 2019 году.





НОВЫЙ ШОПИНГ НАЧАЛСЯ ПО-СТАРОМУ

В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ ЯНВАРЯ ОЖИВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ НЕ ПРОИЗОШЛО



Показатель Shopping Index (отражает, в частности, посещаемость торговых центров), который демонстрировал кратковременный рост в декабре, в начале года снова упал. В Москве снижение достигло почти 4%. Значительного роста продаж не заметили и ритейлеры: в предновогодний период и в сами праздники увеличение трафика и среднего чека оказалось невелико.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 14.01.2019