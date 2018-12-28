ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 12 января, в размере 77.1282 руб. против 77.2105 руб. на 11 января.





Курс евро за последние 5 дней:



11.01.19 - 77.2105 руб.

10.01.19 - 76.9066 руб.

30.12.18 - 79.4605 руб.

29.12.18 - 79.6581 руб.

28.12.18 - 78.3880 руб.





































































































































"AK&M" от 14.01.2019