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ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 12 января, в размере 77.1282 руб. против 77.2105 руб. на 11 января.
Курс евро за последние 5 дней:
11.01.19 - 77.2105 руб.
10.01.19 - 76.9066 руб.
30.12.18 - 79.4605 руб.
29.12.18 - 79.6581 руб.
28.12.18 - 78.3880 руб.
"AK&M" от 14.01.2019