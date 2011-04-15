Повтор! Международные резервы РФ с 21 по 28 декабря 2018 года увеличились на $0.9 млрд (0.2%) до $466.9 млрд

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Международные резервы РФ с 21 по 28 декабря 2018 года увеличились на $0.9 млрд (0.2%) до $466.9 млрд, в результате положительной переоценки. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.
"AK&M" от 14.01.2019