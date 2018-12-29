ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 15 января в размере 67.1920 руб. против 66.9167 руб. на 12 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



12.01.19 - 66.9167 руб.

11.01.19 - 66.8605 руб.

10.01.19 - 67.0795 руб.

30.12.18 - 69.4706 руб.

29.12.18 - 69.5218 руб.











































































































































"AK&M" от 14.01.2019