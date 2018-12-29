ЦБ РФ установил официальный курс евро на 15 января в размере 77.0692 руб. против 77.1282 руб. на 12 января.





Курс евро за последние 5 дней:



12.01.19 - 77.1282 руб.

11.01.19 - 77.2105 руб.

10.01.19 - 76.9066 руб.

30.12.18 - 79.4605 руб.

29.12.18 - 79.6581 руб.







































































































































"AK&M" от 14.01.2019