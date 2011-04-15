Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 января

Банк России установил на 15 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.3446

1 Азербайджанский манат 39.6062

100 Армянских драмов 13.8113

1 Белорусский рубль 31.2230

1 Болгарский лев 39.4157

1 Бразильский реал 18.1047

100 Венгерских форинтов 23.9941

1000 Вон Республики Корея 59.8726

10 Гонконгских долларов 85.6757

1 Датская крона 10.3272

1 Доллар США 67.1920

1 Евро 77.0692

100 Индийских рупий 94.9375

100 Казахстанских тенге 17.7391

1 Канадский доллар 50.6231

100 Киргизских сомов 96.1947

10 Китайских юаней 99.4318

10 Молдавских леев 39.2362

1 Новый туркменский манат 19.2252

10 Норвежских крон 78.5798

1 Польский злотый 17.9543

1 Румынский лей 16.4844

1 СДР (специальные

права заимствования) 94.0245

1 Сингапурский доллар 49.6358

10 Таджикских сомони 71.2157

1 Турецкая лира 12.1789

10000 Узбекских сумов 80.6185

10 Украинских гривен 23.9596

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.2208

10 Чешских крон 30.1593

10 Шведских крон 75.1580

1 Швейцарский франк 68.3610

10 Южноафриканских рэндов 48.2875

100 Японских иен 62.1257

"AK&M" от 14.01.2019