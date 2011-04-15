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14/01/2019
13:07

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 января

Банк России установил на 15 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 48.3446
1 Азербайджанский манат 39.6062
100 Армянских драмов 13.8113
1 Белорусский рубль 31.2230
1 Болгарский лев 39.4157
1 Бразильский реал 18.1047
100 Венгерских форинтов 23.9941
1000 Вон Республики Корея 59.8726
10 Гонконгских долларов 85.6757
1 Датская крона 10.3272
1 Доллар США 67.1920
1 Евро 77.0692
100 Индийских рупий 94.9375
100 Казахстанских тенге 17.7391
1 Канадский доллар 50.6231
100 Киргизских сомов 96.1947
10 Китайских юаней 99.4318
10 Молдавских леев 39.2362
1 Новый туркменский манат 19.2252
10 Норвежских крон 78.5798
1 Польский злотый 17.9543
1 Румынский лей 16.4844
1 СДР (специальные
права заимствования) 94.0245
1 Сингапурский доллар 49.6358
10 Таджикских сомони 71.2157
1 Турецкая лира 12.1789
10000 Узбекских сумов 80.6185
10 Украинских гривен 23.9596
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.2208
10 Чешских крон 30.1593
10 Шведских крон 75.1580
1 Швейцарский франк 68.3610
10 Южноафриканских рэндов 48.2875
100 Японских иен 62.1257

"AK&M" от 14.01.2019
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