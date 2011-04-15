Банк России на 15 января понизил курс евро к рублю почти на 6 копеек до 77.0692 руб., курс доллара США повысил почти на 28 копеек до 67.1920 руб.

Банк России на 15 января понизил официальный курс евро к рублю почти на 6 копеек до 77.0692 руб. с 77.1282 руб., курс доллара США повысил почти на 28 копеек до 67.1920 руб. с 66.9167 руб. 12 января.



Стоимость бивалютной корзины на 15 января увеличилась более чем на 12 копеек (+0.17%) до 71.6367 руб. с 71.5119 руб. 12 января.







"AK&M" от 14.01.2019