Ингосстрах выплатил более 1.6 млн руб. банку, пострадавшему от грабителей

Ингосстрах выплатил страховое возмещение в размере более 1.6 млн руб. крупному российскому банку в связи с хищением денежной наличности. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл в августе 2018 года в селе Чигири Благовещенского района Амурской области. Неустановленное лицо проникло в помещение аптеки, повредило банкомат и похитило находящиеся в нем денежные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Имущество клиента, в том числе банкоматы, платёжные терминалы и наличные денежные средства, застраховано в Ингосстрахе. Общий лимит ответственности по договору составляет более 101 млрд руб. В соответствии с договором страхования покрываются риски утраты, уничтожения или повреждения застрахованного имущества. Договор заключен на 1 год.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 14.01.2019