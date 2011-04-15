Движение поездов в Иркутске восстановлено

Движение поездов на участке Делюр-Тыреть Восточно-Сибирской железной дороге полностью восстановлено, сообщила пресс-служба дороги.



Напомним, 12 января 2019 года, в 4:04 московского времени на участке Делюр-Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги произошёл сход 29 вагонов грузового поезда, груженных углём.



В результате был нарушен габарит соседнего пути. Повреждены 2 опоры контактной сети и 250 метров железнодорожного полотна.







"AK&M" от 14.01.2019