Движение поездов в Иркутске восстановлено

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Движение поездов на участке Делюр-Тыреть Восточно-Сибирской железной дороге полностью восстановлено, сообщила пресс-служба дороги.
Напомним, 12 января 2019 года, в 4:04 московского времени на участке Делюр-Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги произошёл сход 29 вагонов грузового поезда, груженных углём.
В результате был нарушен габарит соседнего пути. Повреждены 2 опоры контактной сети и 250 метров железнодорожного полотна.
"AK&M" от 14.01.2019