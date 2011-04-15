Аэрофлот изменил расписание в связи с ЧП в "Шереметьево"

Аэрофлот изменил расписание 13 января в связи закрытием взлётно-посадочной полосы из-за выкатывания самолёта Smart Wings в "Шереметьево". Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.



Аэрофлот проводил оперативное оповещение пассажиров через центр информации и бронирования. Также данные об изменениях в расписании размещались на официальном сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании.



Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы были задержаны, были обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота.



В связи с инцидентом аэропорт был вынужден временно закрыть ВПП для проведения производственных работ по эвакуации ВС, что вызвало задержки рейсов других авиакомпаний, сообщила пресс-служба "Шереметьево". Службы аэропорта обеспечили необходимые мероприятия по эвакуации пассажиров и экипажа, буксировке ВС на место стоянки, по ликвидации последствий выката самолёта чешской авиакомпании Smart Wings и минимизации задержек рейсов для остальных авиакомпаний и пассажиров.



На данный момент ВПП 1 открыта для осуществления взлёта и посадки воздушных судов, аэропорт работает без ограничений.



Напомним, 13 января в 14:16 MSK воздушное судно чешской авиакомпании Smart Wings при осуществлении разгона по ВПП выкатилось за пределы ВПП в московском аэропорту "Шереметьево".



Службы аэропорта (пожарные, хендлинг, медики, сотрудники службы безопасности) незамедлительно прибыли на место происшествия для проведения спасательной операции. Была проведена высадка, доставка в терминал и разоформление пассажиров и экипажа, разгрузка багажа.



На борту воздушного судна рейса QS 1003 чешской авиакомпании Smart Wings находились 40 пассажиров и 7 членов экипажа, никто из них не пострадал.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за 11 месяцев вырос на 10.8% до 51.4 млн по сравнению с годом ранее. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 32.8 млн пассажиров, что на 8.5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 9.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании - на 6.5%.



В ноябре 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 4.3 млн пассажиров, что на 16.2% превышает результат за ноябрь 2017 года. Количество перевезённых пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 2.9 млн человек, увеличившись на 13.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Группа "Аэрофлот" в ноябре 2018 года ввела в эксплуатацию три воздушных судна Boeing 737-800. За этот же период из парка был выведен один Airbus A321. По состоянию на 30 ноября 2018 года парк Группы насчитывал 366 воздушных судов. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна Boeing 737-800. За этот же период был выведен из парка один Airbus A321. По состоянию на 30 ноября 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 252 воздушных судна.



Прибыль Группы Аэрофлот по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 17.2% до 22.49 млрд руб. с 27.149 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.2% до 466.345 млрд руб. с 404.773 млрд руб., показатель EBITDAR - на 9.8% до 110.957 млрд руб. со 101.016 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 11.5% до 47.189 млрд руб. с 53.306 млрд руб.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" в 2018 году вырос на 14.3% до 45.836 млн по сравнению с годом ранее. Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 357.228 тыс. при росте в 15.9%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2018 году вырос на 11.6% и составил 24.695 млн пассажиров, на внутренних воздушных линиях - на 17.7% и достиг 21.141 млн.



Чистая прибыль аэропорта "Шереметьево" в первом полугодии 2018 года снизилась на 16.4% до 4.423 млрд руб. с 5.291 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 6% до 13.941 млрд руб. с 13.151 млрд руб., валовая прибыль - на 7.4% до 9.12 млрд руб. с 8.49 млрд руб., себестоимость продаж - на 3.4% до 4.821 млрд руб. с 4.661 млрд руб.



"AK&M" от 14.01.2019