На улицах ВАО и СВАО изменят движение

На некоторых улицах ВАО и СВАО ограничат и перекроют движение, сообщила московская мэрия.



С 15 января по 31 марта будут поэтапно перекрывать проезд от Муромской улицы до Заозерной улицы. Одновременно ограничивается движение по одной полосе на Муромской улице в районе дома 3 и Красносолнечной улице в районе дома 30. Кроме того, вводится ограничение движения по одной полосе с обеспечением приоритетного права проезда на Заозерной улице от дома 9 до дома 14 и проезде от Заозерной улицы до дома 15б, строение 3а.



С 14 января по 11 февраля будут поэтапно ограничивать проезд по одной полосе на улице Яблочкова в районе дома 4, с 11 февраля по 1 марта - на той же улице в районе дома 3.





"AK&M" от 14.01.2019