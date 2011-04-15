Аэрофлот открывает продажу субсидируемых авиабилетов

Аэрофлот открывает продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора" в города Дальнего Востока и Калининград. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, стоимость билета в одну сторону на маршруте Владивосток - Москва составит 7.4 тыс. руб., Хабаровск - Москва - 7.2 тыс. руб., Петропавловск-Камчатский - Москва - 7.5 тыс. руб., Южно-Сахалинск - Москва - 7.3 тыс. руб., Магадан - Москва - 7.2 тыс. руб., Якутск - Москва - 7 тыс. руб.



Стоимость билета в одну сторону на маршруте Хабаровск - Владивосток составляет 1.8 тыс. руб., Петропавловск-Камчатский - Владивосток - 6 тыс. руб., Южно-Сахалинск - Владивосток - 1.5 тыс. руб., Новосибирск - Владивосток (с 25 мая по 31 августа) - 5.9 тыс. руб.



Билет на маршруте Магадан - Хабаровск стоит 4 тыс. руб., Новосибирск - Хабаровск - 5.7 тыс. руб., Красноярск - Хабаровск - 6 тыс. руб., Петропавловск-Камчатский - Хабаровск - 2.5 тыс. руб., Иркутск - Хабаровск - 3 тыс. руб., Южно-Сахалинск - Хабаровск - 1 тыс. руб.



Стоимость билета на маршруте Калининград - Москва составляет 3.8 тыс. руб., Калининград - Санкт-Петербург - 3.5 тыс. руб.



Тарифы действуют на прямые рейсы, выполняемые компаниями Группы "Аэрофлот", в экономическом классе обслуживания по указанным маршрутам для перевозок в период по 31 декабря 2019 года.



Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ.



Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах собственных продаж авиакомпании, а также в уполномоченных агентствах.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за 11 месяцев вырос на 10.8% до 51.4 млн по сравнению с годом ранее. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 32.8 млн пассажиров, что на 8.5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 9.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании - на 6.5%.



В ноябре 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 4.3 млн пассажиров, что на 16.2% превышает результат за ноябрь 2017 года. Количество перевезённых пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 2.9 млн человек, увеличившись на 13.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Группа "Аэрофлот" в ноябре 2018 года ввела в эксплуатацию три воздушных судна Boeing 737-800. За этот же период из парка был выведен один Airbus A321. По состоянию на 30 ноября 2018 года парк Группы насчитывал 366 воздушных судов. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна Boeing 737-800. За этот же период был выведен из парка один Airbus A321. По состоянию на 30 ноября 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 252 воздушных судна.



Прибыль Группы Аэрофлот по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 17.2% до 22.49 млрд руб. с 27.149 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.2% до 466.345 млрд руб. с 404.773 млрд руб., показатель EBITDAR - на 9.8% до 110.957 млрд руб. со 101.016 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 11.5% до 47.189 млрд руб. с 53.306 млрд руб.



"AK&M" от 14.01.2019